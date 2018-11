Das Internationale Filmfestival Heidelberg-Mannheim findet vom 10. bis zum 20. November zum 65. Mal statt. Es bietet talentierten Filmemachern ein inspirierendes Umfeld unter Gleichgesinnten und stellt jedes Jahr noch unbekannte Regisseure vor, die auch an unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen können. Spielorte sind in Mannheim das Stadthaus N 1, gleichzeitig das Festivalzentrum, wo es zwei Kinos gibt, und das Programmkino Atlantis in K 2, 32. In Heidelberg werden die Filme wie auch im Vorjahr im Kino auf den Campbell Barracks, Römerstraße 133, in der Südstadt gezeigt. Insgesamt stehen 40 Filmpremieren auf dem Programm. "Alles in Butter" wird vier Mal gezeigt: am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr im Kino Atlantis in Mannheim, am Dienstag, 15. November, um 22 Uhr in Kino 1 in Heidelberg, am Mittwoch, 16. November, um 21 Uhr im Kino im Stadthaus 2 in Mannheim und schließlich am Donnerstag, 17. November, um 18 Uhr in Kino 1 in Heidelberg. ani