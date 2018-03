Hintergrund



Rock'n'Heim bietet von Freitag bis Sonntag ein Programm auf zwei Bühnen: Zum einen den "Evolution Stage"; zum anderen den "Revolution Stage". Dahinter steht die Idee, bereits etabliertere, angekommene und damit bekanntere Bands auf der "Evolutions"- oder Haupt-Bühne zu präsentieren. Neueres, noch nicht so Bekanntes und vielleicht sogar musikalisch "Revolutionäres" gibt es auf dem "Revolution Stage".

> Freitag, 16. August, Evolution:

17.35 bis 18.15 Uhr Zebrahead

18.40 bis 19.25 Uhr Bonaparte

20 bis 22 Uhr Die Ärzte

22.45 bis 0.15 Uhr Volbeat

> Freitag, 16. August, Revolution:

22.55 bis 23.30 Uhr Robert Delong

0 bis 1.15 Uhr Franz Ferdinand

1.45 bis 3 Uhr Knife Party

> Samstag, 17. August, Evolution:

15 bis 15.45 Uhr The Pretty Reckless

16.10 bis 16.55 Uhr Enter Shikari

17.20 bis 18.20 Uhr Biffy Clyro

18.45 bis 19.45 Uhr Deftones

20.15 bis 21.30 Uhr Tenacious D

22.10 bis 23.40 Uhr System Of A Down

> Samstag, 17. August, Revolution:

18.05 bis 19.05 Uhr Oliver Koletzki

19.20 bis 20.20 Uhr Lexy & K-Paul

20.45 bis 21.45 Uhr Sub Focus

22.10 bis 23.20 Uhr Boys Noize

23.50 bis 1.05 Uhr Casper

1.45 bis 3 Uhr Nero

> Sonntag, 18. August, Evolution:

14.50 bis 15.30 Uhr Callejon

15.55 bis 16.40 Uhr Awolnation

17.05 bis 17.55 Uhr Kvelertak

18.25 bis 19.25 Uhr Heaven Shall Burn

19.55 bis 21.10 Kraftklub

21.50 bis 23.20 Nine Inch Nails

> Sonntag, 18. August, Revolution:

16.45 bis 17.20 Uhr Susanne Blech

17.45 bis 18.25 Uhr Baauer

18.50 bis 19.35 Uhr Modestep

20 bis 21.05 Uhr Marteria

21.35 bis 22.40 Uhr Chase & Status

23. 25 bis 0.55 Uhr Seeed