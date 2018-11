Vor zwölf Jahren wurden ähnliche Pläne vorgestellt

hö. Bereits vor zwölf Jahren lancierte "Studio Mobile Concepts" den Plan einer Hochbahn vom Bahnhof ins Neuenheimer Feld, angelehnt an die H-Bahn in Dortmund. Ausgangspunkt war damals die verfahrene Diskussion um eine Fünfte Neckarquerung. Diese Debatte ist genauso untot wie die einer Straßenbahn in diesen Campus - und so wurde das alte Konzept in aufgepeppter Form wieder aus der Versenkung geholt. Denn damals interessierte sich kaum jemand für die Idee, wie einer ihrer Erfinder Nils Herbstrieth in der RNZ klagte. Lediglich die Freien Wähler luden zu einem Informations- und Diskussionsabend ein - und waren als einzige politische Kraft durchaus angetan von dieser Idee.

Deutlich zurückhaltender war damals beispielsweise Ute Grenier von der Universitätsverwaltung: "Das alles löst unser Problem nicht." Und Dieter Teufel vom Umwelt-Prognose-Institut kam zu dem Ergebnis, dass die Fahrgäste der Hochbahn eigentlich nur sieben Prozent des werktäglichen Verkehrs ausmachen könnten.