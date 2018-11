Sicherheitskonzept der Heilbronn Marketing GmbH

Ein Thema ist der Besuch der "Helfenden Hand" - diese Gruppe Heilbronner - vor allem aus der so genannten "Türsteherszene" hat in den letzten Tagen mit ihrer Präsenz und Auftritten in der Innenstadt für Aufsehen gesorgt und ihre "Schutzdienste" auch für das Weindorf angekündigt. Die HMG lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass man diese Art von Besuch nicht wünscht, aber auch nicht verhindern wird.

Wer sich als Gast benimmt, soll auch als ein solcher behandelt werden. Die "Helfende Hand" hat laut HMG keinen Kontakt zu ihr aufgenommen, lediglich mit dem Ordnungsamt. Die Heilbronner Polizei hat sich von deren Tun distanziert und es als unerwünscht erklärt. Im Amtsdeutsch heißt es dazu: Die Sympathisanten der Initiative Helfende Hand sind als Privatpersonen auf dem Weindorf willkommen. Für die Sicherheit sorgen die Polizei und die dafür zuständigen Behörden.

Die HMG hat, zeitnah zur Weindorferöffnung, nochmals mit ihren Partnern das Sicherheitskonzept hinterfragt, bzw. aktualisiert und noch am späten Freitagabend auf vielfache Nachfrage erklärt: "Der Veranstalter bittet die Besucher darum, Rucksäcke und große Taschen nicht mit aufs Weindorf zu bringen, sondern im Auto oder gleich zu Hause zu lassen". Hier ist die Sorge eher größer, dass es Nachahmungstäter gibt, die sich von dem schlechten Scherz eines inzwischen gefassten 18-Jährigen aufgefordert fühlen könnten, es ihm nachzumachen.

Inzwischen ist bekannt, dass die Heilbronner Einzelhändler hierfür einen Schaden von 50.000 Euro für entgangene Einnahmen für sich reklamieren werden. Solchen Tätern keine Plattform zu geben und Ruhe zu bewahren ist das Bestreben. Karl Seiter, Geschäftsführer der WG sagt, das Weindorf sei ein öffentliches Fest, auf dem sich jeder wohlfühlen solle.