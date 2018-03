Hintergrund

"Ich radel als Frau solo von Deutschland nach Australien": Mitte Mai 2013 startete Heike Pirngruber, Fotografin und Kamerafrau aus Großsachsen, eine Reise, die sie nach 10.000 Kilometern nun in den Iran geführt hat. Über die ehemaligen Ostblockstaaten und den Balkan ging es nach Griechenland und mit der Fähre von Athen in die Türkei. Der Weg führte sie weiter nach Georgien und Armenien in den Iran, wo sie den Winter verbringen will. Die nächsten Stationen sind Zentralasien, übers Pamirgebirge nach China, Japan, Südkorea und Südostasien, bis sie dann von Indonesien nach Australien übersetzt. Rund zwei Jahre wird Heike Pirngruber unterwegs sein. "Zeit spielt keine Rolle", sagt sie: "Das Erlebnis steht im Vordergrund." Die RNZ wird in regelmäßigen Abständen von ihrer weiteren Tour berichten. Darüber, wie es ist, als Frau alleine unterwegs zu sein - auch in Bezug auf die erschwerten Bedingungen in islamischen Ländern, wie man allein die alltäglichen Hindernisse bewältigt, was man an Ausrüstung mitnimmt und wo man übernachten kann. nip