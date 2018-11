"Es läuft den Umständen entsprechend gut", sagt Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz zum Fortschritt der Sanierung der Hauptstraße, bei der gestrigen ersten Besprechung wurden keine Komplikationen festgestellt. Der erste Abschnitt ist durchgefräst und die Notwasserversorgung oberirdisch verlegt, die heute in Betrieb geht. Dann wird sich die Baustelle in 60-Meter-Schritten Richtung Ortsmitte vorarbeiten, dabei wird auch die Wasserleitung verlegt. Auch über Ostern wird, außer am Karfreitag und Ostermontag, gearbeitet.

Auch der Umleitungsverkehr hat sich inzwischen eingespielt und ist nicht so stark wie befürchtet. Man gehe von einem Drittel der erwarteten 8000 bis 9000 Fahrzeugen aus. Nachholbedarf macht noch der Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen, "da muss so mancher Lkw noch raugezogen werden", so Kustocz. Mobile Geschwindigkeitsmesser sollen zudem für die Einhaltung von Tempo 30 sorgen. Die Geschäfte im Baustellenbereich sind weiterhin mit dem Pkw zu erreichen. (mare)