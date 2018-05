Hintergrund

> 13 Millionen Euro und mehr als acht Jahre Bauzeit wurden für die Sanierung der evangelischen Stadtkirche "Heilig Dreifaltigkeit" in Bayreuth aufgewendet. Im Jahr 2006 musste die Kirche wegen drohender Einsturzgefahr geschlossen werden.

> Am 1. Advent, auf den Tag genau 400 Jahre nach Einweihung der protestantischen Basilika, wird Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, neu gewählter Ratspräsident der Evangelischen Kirche Deutschland, die Festpredigt im Gottesdienst zur Wiederweihe halten.

> Erfreuliche Aussichten: Für die Hardheimer Orgelmanufactur Vleugels stehen in den nächsten Monaten weitere interessante Projekte an. Absoluter Höhepunkt ist der Orgel-Neubau für die neue Propsteikirche in Leipzig. Der Neubau einer katholischen Kirche ist für sich heutzutage in Deutschland schon etwas Besonderes, noch dazu in einer Großstadt.

> Drei Orgel-Neubauten stehen bei Vleugels für 2015 in der Auftragsliste - eine mehr als beachtliche Zahl, die den vorzüglichen Ruf der Hardheimer Orgelmanufactur unterstreicht. Neben Leipzig stehen Neubauten für die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Mudau-Scheidental und für die katholische Kirche St. Paulus in Balingen-Frommern an.

> International tätig: Auch im Ausland hat der Name Vleugels unter Orgelkennern einen erstklassigen Klang. In der Vergangenheit war das Unternehmen u. a. in Madrid, Prag oder gar im südkoreanischen Seoul tätig. 2015 wird ein neues Land hinzukommen: Erstmals wird Vleugels eine Orgelrenovierung in Norwegen durchführen, wie Hans-Georg Vleugels verrät.