Hintergrund: Max Born Max Born wurde 1882 in Breslau geboren und starb 1970 in Göttingen. Er stammte aus einer deutsch-jüdischen Familie und war ein Verfolgter des Nationalsozialismus. Born studierte nach dem Abitur unter anderem in Heidelberg zuerst Rechtswissenschaften und Moralphilosophie sowie später Mathematik, Physik und Astronomie. Er war Professor an den Universitäten Frankfurt und Berlin, wo er mit Max Planck und Albert Einstein zusammenarbeitete. Für seine grundlegenden Gedanken und Entwicklungen zur Quantenphysik erhielt Max Born im Jahr 1954 den Nobelpreis für Physik. Nach der Machterlangung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 durfte er wegen seiner jüdischen Vorfahren nicht mehr weiterarbeiten, drei Jahre später wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Born emigrierte nach England und wurde 1939 britischer Staatsbürger. 1953 kehrte er nach Deutschland zurück, wo er Reden zu philosophischen und gesellschaftspolitischen Themen hielt. Er war im Jahr 1957 Mitunterzeichner des Göttinger Manifests, das sich gegen die atomare Aufrüstung in Deutschland aussprach. cm