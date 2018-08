Gefährliches Glücksspiel

Spieler: Laut der "Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen" zeigten im Jahr 2013 deutschlandweit 362 000 Personen (0,68 Prozent der Bevölkerung) ein problematisches und 436 000 Personen (0,82 Prozent) ein pathologisches Spielverhalten. Rund 18 800 Glücksspieler haben die Suchtberatungen aufgesucht. In Baden-Württemberg leben laut Schätzungen 38 500 pathologische Spieler. 1615 suchten Hilfe in den Beratungsstellen.

Spielhallen: In Spielhallen wird ausschließlich an Spielautomaten gespielt - Glücksspiel wie Poker oder Roulette ist nur in Casinos oder Spielbanken möglich. Für diese gelten auch andere Regeln. In Baden-Württemberg gab es laut Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Tobias Wald im Jahr 2014 insgesamt 2235 Spielhallenkonzessionen (die je nur für eine begrenzte Automatenzahl gelten) für 1371 Standorte. In den letzten 10 Jahren gab es laut Ministerium einen "deutlichen Anstieg", weil die Geräte nach einer neuen Verordnung "attraktiver" werden konnten - und damit lukrativer. sös