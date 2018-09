Hintergrund

Rund 300 Krankenhäuser in Baden-Württemberg versorgt der DRK-Blutspendedienst mit Blutprodukten. Diese helfen etwa Unfallopfern mit starkem Blutverlust oder Krebspatienten. Wichtig ist Spenderblut zudem bei Organtransplantationen. Zuerst wird das Blut untersucht, um Infektionen auszuschließen. Dazu gehören etwa HIV, Hepatitis A und B sowie Syphilis. Danach wird es in drei Bestandteile aufgeteilt: rote Blutkörperchen, Blutplasma und Blutplättchen.

Wie lange kann das Blut gelagert werden? Blutplasma ist gefroren bis zu zwei Jahre haltbar, rote Blutkörperchen können bei vier Grad Celsius bis zu 35 Tage gelagert werden. Am empfindlichsten sind die Blutplättchen, die etwa für Krebspatienten benötigt werden: Sie halten nur vier Tage. Deshalb können keine größeren Vorräte für Ferienzeiten angelegt werden.

Wer darf kein Blut spenden? Unter anderem Personen, die an einer Infektion mit Hepatitis B oder C oder HIV leiden, Personen, die einer Risikogruppe für die Übertragung der genannten Infektionen angehören (Prostituierte, Drogenabhängige, Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben), Personen mit schweren neurologischen Erkrankungen, Personen mit schweren Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, Personen, die an Krebs leiden oder litten sowie Personen, die alkoholkrank, medikamentenabhängig oder rauschgiftsüchtig sind. lsw