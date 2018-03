Das Recht auf Reparatur

Ein Internet-Shop der sich selbst überflüssig machen will - ja so etwas gibt es wirklich. Denn unter www.ifixit.com findet man für seinen defekten Mac, Computer oder das kaputte Handy kostenfrei Reparaturanleitungen (derzeit aber fast nur in Englisch). Wer beispielsweise bei seinem Iphone den Akku ausbauen und durch einen neuen ersetzen will, muss sein Apple-Gerät nicht einschicken. Wie man das selbst in den angegebenen 20 bis 30 Minuten hinbekommt, erklärt ein zweieinhalbminütiges Video.

Per Mausklick kommt man gleich zum ifixit-Shop, wo man den Akku und das Werkzeug-Kit bestellen kann. Aber das Zubehör kann man sich natürlich auch woanders besorgen. Hautsache ist, dass die Nutzer wissen, wie sie ihr defektes Gerät wieder zum Laufen bekommen.

Und warum das alles: selbst reparieren bedeute Freiheit, schaffe Arbeitsplätze und sei eben nachhaltiger, als das eine oder andere kaputte Gerät wegzuwerfen und ein neues zu kaufen - wirbt ifixit.org für sich. Und manchmal ist es auch erheblich billiger, nicht nur für Nerds. (mün)