Hintergrund

> Das Internationale Deutsche Turnfest findet vom 18. bis 25. Mai in der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Rund um die Turnfestzentren Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen heißt es: "Acht Tage - 80 000 Aktive - Leben in Bewegung!" Es finden Deutsche Meisterschaften im Spitzensport und Breitensport-Wettkämpfe in diversen Disziplinen statt, aber auch das Mitmachen und Ausprobieren für jede Altersgruppe steht im Mittelpunkt. Auf dem Programm steht außerdem Europas größter Praxiskongress im Sport. Die Wettkämpfe finden in rund 20 Städten und Gemeinden der Metropolregion statt. Zu den meisten Veranstaltungen ist der Eintritt frei, für einige müssen Besucher aber Tickets kaufen. In der Region rund um Heidelberg sind Eppelheim und Neckargemünd als Veranstaltungsorte dabei. Ein Überblick über die Wettkämpfe:

> In Eppelheim gehen die Pokalwettkämpfe im über den Hallenboden des Capri-Sonne-Sportcenters. Hier sind die Männer in den Altersklassen von zwölf bis 29 Jahren zu sehen, die Frauen turnen in Schwetzingen. Es handelt sich um Kür-6-Kämpfe, bei den Männern also um die Geräte Pauschenpferd, Boden, Barren, Reck, Sprung, Ringe. Vom 19. bis 23. Mai finden Wettkämpfe nach erleichterten Bedingungen statt. Am 24. Mai findet der Kür-6-Kampf für die Teilnehmer auf sehr hohem Niveau statt. Erfahrungsgemäß sind hier auch Turner zu sehen, die die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften knapp verpasst haben.

> In Neckargemünd finden in der - übrigens erstmals bei einem Turnfest - die Deutschen Meisterschaften im statt. Die Wettkämpfe im "Standard-Skill", bei dem die Fahrer ihr technisches Können und ihre Beherrschung des Einrades anhand von vorab gewählten Übungen demonstrieren, sind am 19. Mai geplant. Es folgen die Einzel-, Paar- und Gruppenküren im Freestyle, bei denen neben dem technischen Können auch der Unterhaltungs- und Showaspekt bewertet wird. Die Fahrer treten kostümiert und mit Requisiten zu Musik an. Die Vorläufe finden am 19. Mai statt, die Finalläufe am 20. Mai. Außerdem gibt es neben den Deutschen Meisterschaften auch einen Turnfestwettkampf. Die Einzelküren sind hier am 21. Mai vorgesehen, die Paarküren am 22. Mai und die Gruppenküren am 21. sowie am 22. Mai. Am 21. Mai heißt es von 11 bis 14 Uhr "Einrad zum Schnuppern". Der Bund Deutscher Radfahrer bietet allen Einrad-Interessierten eine kostenlose Informationsveranstaltung an.