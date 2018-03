Hintergrund



Als "Hort" wird in Deutschland meist eine pädagogische Betreuungseinrichtung für Kinder ab Schuleintritt bezeichnet, die in der Regel bis Ende der vierten Klasse, selten darüber hinaus reicht. Der Schwerpunkt liegt häufig in der Hausaufgabenbetreuung der Grundschüler sowie der anschließenden Freizeitgestaltung. In den meisten Schulhorten wird unmittelbar nach dem Unterricht auch ein Mittagessen für die Hortkinder angeboten. Die Betreuungszeit erstreckt sich von vor Schulbeginn bis zum späten Nachmittag. In den Schulferien wird oftmals auch eine spezielle Ferienbetreuung im Hort angeboten.

Ein Waldhort erfüllt die selben Aufgaben wie ein Hort. Mittagessen, Hausaufgaben und Freizeitgestaltung finden hier jedoch nicht in einem der Schule angegliederten Gebäude, sondern im Wald statt. In Deutschland gibt es bislang nicht mehr als eine Handvoll dieser Einrichtungen. Der erste Waldhort wurde hierzulande bei München gegründet; weitere folgten in Potsdam, Freiburg und Ebersberg. teu