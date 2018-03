Von der Kassette auf die Festplatte

ste. Musik auf Kassetten ist schön retro, doch irgendwann gehen die Tonträger den Weg aller analogen Medien - sie gehen kaputt. Zwar gibt es mittlerweile so ziemlich alles, was je in einem Studio oder auf einer Live-Bühne aufgenommen wurde, auch zum downloaden, aber wenn es im eigenen Kassettenfundus noch Perlen gibt, vom Radio mitgeschnittene Livekonzerte, spezielle Mixtapes oder die ersten Worte des Nachwuchses, dann muss digitalisiert werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

> Die Profis: Viele Dienstleister bieten an, Kassetten, Schallplatten, Video- oder Super-8-Filme zu digitalisieren. Das Material wird eingeschickt und kommt dann auf CDs oder DVDs gebrannt zurück. Die Preise für eine 90-Minuten-Cassette reichen von etwa neun Euro bis zu 20 Euro bei entsprechender "audiophiler" Nachbearbeitung. Eine Anbieterauswahl: www.photo-sound-klinik.de, www.digiphono.de, www.digitalkopie24.de.

> Das Spezialgerät: Wer seine Kassetten lieber nicht aus der Hand geben will, kann sich auch spezielle Digitalisierungsgeräte kaufen. Die gibt es ab 20 Euro im Handel, wer sich ein Dualgerät anschaffen möchte, das auch Schallplatten auf die Festplatte bringt, muss 70 Euro oder mehr investieren.

> Selber machen: Selbst mit einem so genannten Encoder, braucht man zusätzlich ein Programm zum Nachbearbeiten der Titel. Und nach dem digitalisieren wird das Gerät nicht mehr gebraucht. Dann lieber gleich alles selbst machen: Mit einem Audiokabel wird das (hoffentlich noch vorhandene) Kassettendeck mit dem PC verbunden. "Audacity" ist ein kostenloses Programm, mit dem die Musik aufgenommen und nachbearbeitet werden kann. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung ist unter www.kasset ten-digitalisieren.de zu finden.