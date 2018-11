> Eine Kinderbetreuung in der Flüchtlingsunterkunft Patrick Henry Village gibt es seit Mitte April, als im hinteren Bereich des Casinos ein großer Raum eingerichtet wurde. Zuerst hatte die freikirchliche Hoffnungsgemeinde in der Südstadt die Idee dazu, dann tat man sich mit dem Roten Kreuz zusammen. Mittlerweile gibt es rund 250 Ehrenamtliche, die sich hier drei Mal die Woche (Mittwoch, Donnerstag und Freitag) von 17 bis 19 Uhr um die Kinder kümmern. Aber auch deren Eltern oder junge Erwachsene nutzen gern das Angebot - eine der wenigen organisierten Ablenkungen auf dem Areal -, rund 150 bis 200 kommen jedes Mal. Da wird gemalt, gespielt, gepuzzelt, im Freibereich wird gekickt. Da das Interesse der Bewohner so groß ist, wird daran gedacht, bald an fünf Tagen eine Kinderbetreuung anzubieten. Und warum sind es nur zwei Stunden? "Mehr ist für viele Ehrenamtliche nicht zu schaffen, das ist schon sehr anstrengend", sagt Christian Niesen vom Roten Kreuz. Spenden für Kinderspiele und ähnliches werden mittlerweile nicht mehr benötigt. hö