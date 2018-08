Hintergrund

Die einheitliche Behördenrufnummer 115 ist ein gemeinsames Vorhaben von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und Kreisen. Nach einer zweijährigen Pilotphase in einigen Modellregionen ging sie zum 1. April 2011 in den Echtbetrieb über. Diese Telefonnummer gilt als erster Bürgerservice mit einem verbindlichen Serviceversprechen: Die 115 ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar. 75 Prozent der Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden durch ein Servicecenter angenommen. 65 Prozent der Anfragen werden beim ersten Anruf beantwortet. Falls eine Frage nicht sofort beantwortet werden kann, erhält der Anrufer binnen 24 Stunden während der Servicezeiten eine Rückmeldung - je nach Wunsch per E-Mail, Fax oder telefonisch.