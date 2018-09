Hintergrund

>"Pro Bono Heidelberg" wurde im Dezember 2013 gegründet. Der Verein bietet kostenlose Beratung in Zivilrecht, Migrationsrecht und Verwaltungsrecht durch etwa 90 Studenten an. Behandelt werden Fälle mit einem Streitwert bis 700 Euro. Menschen mit juristischen Problemen, aber auch Unterstützer können sich an info@probono-heidelberg.de wenden. Auch weitere Volljuristen für den Beirat werden gesucht. Infos und Kontakt im Internet unter www.probono-heidelberg.de und bei Facebook.

> Eine Sprechstunde für Asylrecht findet jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr in den Räumen des Arbeitskreis Asyl, Plöck 101, statt. dns