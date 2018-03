Hintergrund

Das Vermögen der SAP-Gründer: Die drei SAP-Gründer, die heute noch größere Anteile an dem Software-Konzern halten, sind alle im Vermögensranking des "Manager Magazins" vertreten. Hinter Hasso Plattner, der mit einem geschätzten Vermögen von 6,2 Milliarden Euro den 13. Platz belegt, folgt mit 6,1 Milliarden Euro direkt sein ehemaliger Kollege Dietmar Hopp. Klaus Tschira erreicht in der Rangliste mit 5,5 Milliarden Euro den 17. Platz.

Die genauen Besitzverhältnisse von Plattner, Tschira und Hopp sind unbekannt. Ein Großteil des Vermögens dürfte sich jedoch auf SAP-Aktien stützen, die sie noch zahlreich besitzen - weshalb das Vermögen je nach Stimmung an den Börsen auch schwanken kann. Nach Angaben des SAP-Geschäftsberichts für das Jahr 2012 (Stand: Februar 2013) besitzt Hasso Plattner über seine Stiftung 120,9 Millionen Aktien. Multipliziert mit dem Wert einer Aktie, derzeit rund 53 Euro, ergibt sich bei ihm alleine ein Aktienvermögen von 6,4 Milliarden Euro.

Die rund 65 Millionen Aktien, die Dietmar Hopp besitzt, sind rund 3,5 Milliarden Euro Wert. Zudem hat Hopp noch circa 800 Millionen Euro in Biotech-Unternehmen investiert und besitzt Immobilien - unter anderem in der Metropolregion und in Südfrankreich. Noch mehr SAP-Aktien als Hopp hält Klaus Tschira über seine gleichnamige in Heidelberg sitzende Stiftung. Seine knapp 90 Millionen Aktien sind rund 4,9 Milliarden Euro wert. Alleine 2012 erhielten die drei SAP-Gründer insgesamt Dividendenzahlungen von knapp 237 Millionen Euro.