Hintergrund

> Die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim feiert 2013 ihr zehnjähriges Bestehen. Die wichtigsten Daten aus der Geschichte der Hochschule für Popmusik:

> 6. Dezember 2002: Die baden-württembergische Landesregierung entscheidet, dass Deutschlands erste Popakademie in Mannheim entstehen soll.



> 1. April 2003: Die Popakademie wird im Stadthaus N1 gegründet.



> 10. Juni 2003: Die erste Aufnahmeprüfung für die beiden Studiengänge Musikbusiness und Popmusikdesign beginnt.



> 13. Oktober 2003: Die ersten 54 Stundenten beginnen ihr Studium.



> 29. Oktober 2004: Das neue Gebäude in der Hafenstraße wird offiziell eröffnet.



> 1. Juni 2007: Die Popakademie gründet in Kooperation mit Universal Music ihr eigenes Label klinkt!.



> Wintersemester 2011/12: Die Masterstudiengänge Music and Creative Industries und Popular Music werden eingeführt.