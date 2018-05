Wie wird man Gemeinschaftsschule?

Alle allgemein bildenden weiterführenden Schulen können sich zu Gemeinschaftsschulen entwickeln, also Haupt-/Werkrealschulen, Realschulen und Gymnasien.

Eine Gemeinschaftsschule ist in den Klassenstufen 5-10 verpflichtende Ganztagsschule. Das bedeutet, dass an drei oder vier Tagen der Woche ein Ganztagesbetrieb mit rhythmisiertem pädagogischem Angebot gewährleistet sein muss. Schule und Schulträger entscheiden frei darüber, welche Variante sie wählen.

Durch längeres gemeinsames Lernen und durch bestmögliche individuelle Lernformen wird diese Schulart der Unterschiedlichkeit der Schüler gerecht. Die Schülerinnen und Schüler lernen miteinander und voneinander und entwickeln dadurch auch wichtige soziale Kompetenzen. Beispielhaft einige konkrete Punkte dazu:

- schülerzentrierte Unterrichtsmethoden;

- individuelle Lern- und Förderpläne für alle Schülerinnen und Schüler;

- selbstverantwortliches Lernen individuell und in variablen Gruppen;

- Praktika in unterschiedlichen Lebensbereichen;

- Lehrerinnen und Lehrer arbeiten im Team;

- individuelle Leistungsrückmeldung, durch Ziffernoten ergänzt;

- rhythmisierter, bewegter Schulalltag.

Für eine Bewertung des pädagogischen Konzepts hat das Kultusministerium hohe und umfangreiche Qualitätsanforderungen gesetzt:

- Umgang mit Vielfalt: produktiver Umgang mit Heterogenität, - planvolle und kontinuierliche Förderung des individuellen und kooperativen Lernens;

- Unterrichtsqualität: Schwerpunkt auf selbstverantwortlichem Lernen und Lebensweltbezug; Lehrkräfte als Lernbegleiter; Teamarbeit;

- Verantwortung: achtsamer und gewaltfreier Umgang mit Personen und Sachen, demokratisches Engagement, Eigeninitiative und Gemeinsinn;

- Schulklima: Freude am Lernen und am Miteinander, pädagogisch fruchtbare Beziehungen zu außerschulischen Partnern;

- Qualitätsmanagement: hohe Professionalität der Schulleitung, Bewusstsein als lernende Organisation, Projektmanagement;

- Leistungsanspruch: Leistung als Qualitätsmerkmal, Orientierung an den Stärken der Schülerinnen und Schüler;

- Erfahrungen mit Ganztagsschule, Inklusion und aktiver Elternarbeit erwünscht.