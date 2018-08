Hintergrund

Die Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt ging 1991 in Betrieb. Sie ist die größere der beiden Jugendstrafanstalten in Rheinland-Pfalz, die andere Einrichtung befindet sich in Wittlich. Rund 230 männliche Gefangene zwischen 14 und 24 Jahren sind in Schifferstadt inhaftiert. Die JSA befindet sich auf einem etwa zwölf Hektar großen Areal am südöstlichen Stadtrand. Rund 180 Bedienstete arbeiten dort, dazu kommen externen Drogenberater, Mitarbeiter des Berufsfortbildungswerks und ehrenamtliche Vollzugshelfer.

Die Gefangenen sind zu Jugend- oder Freiheitsstrafen von mindestens sechs Monaten verurteilt und dürfen bei Beendigung des Strafvollzugs nicht älter als 24 Jahre alt sein. Die JSA ist zuständig für die Landgerichtsbezirke Bad Kreuznach, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Mainz und Zweibrücken. Auch Untersuchungshäftlinge unter 21 Jahre kommen dort unter, dann auch aus dem Landgerichtsbezirk Koblenz.