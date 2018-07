HINTERGRUND

Ohne die Schwarz-Stiftung wäre die experimenta in Heilbronn nicht zu verwirklichen gewesen, dies war schon bei den ersten Planungen im Jahr 2005 ersichtlich. Seither hatte die Stiftung immer mehr Aufgaben und deren Finanzierung übernommen, 2007 gab sie die Garantie für die gesamte Kostenübernahme, einschließlich des Betriebes mit derzeit 40 fest angestellten Mitarbeitern (plus einer Vielzahl Aushilfskräfte). Zunächst war man von einer jährlichen Besucherzahl von 100.000 ausgegangen, von Anfang an waren es viel mehr, zuletzt 170.000, darunter 11.000 Schüler in den Laboren. (bfk)