Die Freie Reformschule startete 2006 in Heidelberg ihren Unterrichtsbetrieb. Träger ist der Verein "LernZeitRäume", der von Eltern gegründet wurde, die für ihre Kinder eine andere Schule als die staatliche wollten. Das Konzept der Einrichtung greift auf das reformpädagogische "Jenaplan"-Konzept zurück, das von Peter Petersen zu Zeiten der Weimarer Republik erdacht wurde. In den 1980er Jahren wurde es in den Niederlanden weiterentwickelt. Dabei soll den Kindern geholfen werden, sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Jeder Schüler kann individuell in seinem eigenen Tempo lernen, ebenso viel Wert wird aber auch auf Gemeinschaftsarbeiten gelegt. Jede Gruppe wird von zwei Lehrern betreut. Auch Schüler mit körperlichen Behinderungen, Autismus oder Lernstörungen besuchen die Freie Reformschule. Noten gibt es keine, die Kinder werden jahrgangsübergreifend unterrichtet. Grundlage bilden jedoch die aktuellen Bildungspläne, die private Schule ist staatlich anerkannt. Das Schulgeld beträgt derzeit je nach Haushaltseinkommen zwischen 346 und 675 Euro pro Monat, dazu gibt es Sozialermäßigungen. ste