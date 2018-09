Was ist Foodsharing?

Billig, vielfältig und makellos - das sind die Anforderungen an unsere Lebensmittel; was nicht der Norm entspricht, wird aussortiert. Durch Angebote und Großpackungen werden wir allzu oft verleitet, mehr einzukaufen, als wir essen können. Dazu halten viele das Mindesthaltbarkeitsdatum für ein Verfallsdatum und werfen Nahrungsmittel weg, die einwandfrei sind. In Privathaushalten sind es jedes Jahr im Schnitt rund 82 Kilogramm Lebensmittel pro Person, die auf dem Müll landen.

> Diese Ansprüche führen dazu, dass auch in Gaststätten und Hotels, in der Lebensmittelindustrie und im Handel jede Menge Ess- und Genießbares "entsorgt" wird. Gegen diese Verschwendung richtet sich in Deutschland eine Bewegung, die gerade ihren zweiten Geburtstag gefeiert hat: Foodsharing.

> Den inzwischen 60.000 Nutzern geht darum, den Überschuss dorthin zu verteilen, wo er Verwendung findet. Wer Lebensmittel übrig hat, etwa weil er verreist oder die sprichwörtlichen "Reste nach dem Feste" loswerden will, kann sie über einen digitalen Essenskorb zum Verschenken anbieten oder sie in einen der frei zugänglichen "Fairteiler" stellen. Dabei handelt es sich um einen Platz - meist ein Regal oder einen Kühlschrank - an dem jeder Lebensmittel deponieren oder entnehmen kann.

> Den genauen Ort erfährt man in der Regel, wenn man sich auf der Plattform foodsharing.de anmeldet und die Regeln des Foodsharing akzeptiert. Denn da gibt es Einiges zu Beachten, von der Hygiene bis zur Philosophie des Lebensmittel-Teilens.

> Wer sich weitergehend engagieren möchte, kann als "Foodsaver" aktiv werden und Lebensmittel vor der Tonne retten, die Händler und Produzenten nicht verkaufen können. Sie essen die Sachen selber oder geben sie weiter, Hauptsache, es wird möglichst wenig weggeworfen. Nach entsprechender Einweisung bekommt der Foodsaver einen Ausweis und kann sich für Rettungsaktionen einteilen lassen. heb