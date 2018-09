Zur Person

Peter Rettig fühlt sich als waschechter Ruhrpottler. Der 50-Jährige ist in Bottrop geboren und aufgewachsen. Er studierte an der Universität Essen Wirtschaftswissenschaften und ist Diplom-Kaufmann. Von 1990 bis 2007 war Rettig beim Coca-Cola-Konzern tätig. Seit 2008 arbeitete der passionierte Ruderer und Reiter als selbständiger Berater im Profifußball und für diverse Unternehmen. Seit Februar 2013 hatte er bereits bei der TSG 1899 eine beratende Funktion inne. Rettig wohnt derzeit noch in Köln, sucht nunmehr aber eine geeignete Wohnung mit seiner Lebensgefährtin Jutta in der hiesigen Region. (jog)