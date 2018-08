Hintergrund

Das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (HKÜ) haben 86 Staaten unterzeichnet. Ziel ist es, Kinder vor den schädlichen Folgen einer Entführung über Staatsgrenzen hinweg zu schützen. Das Abkommen schreibt vor, dass die Vertragsstaaten innerhalb von sechs Wochen eine Rückführung des Kindes anordnen müssen, wenn ein sorgeberechtigtes Elternteil einen entsprechenden Antrag stellt. Dieser Antrag wiederum muss innerhalb eines Jahres eingehen. Andernfalls kann er mit der Begründung abgelehnt werden, dass sich das Kind bereits in seine neue Umgebung eingelebt habe. Laut HKÜ muss ein Kind zurückgebracht werden, wenn es vor der Kindesentziehung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat hatte. Die Antragstellung für HKÜ-Verfahren erfolgt über das Bundesamt für Justiz in Bonn.