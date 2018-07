Hintergrund



"Big Brothers Big Sisters" hat seinen Ursprung in den USA. Ein Gerichtsschreiber in New York begann 1904 damit, für den gefährdeten Nachwuchs ältere Betreuer zu suchen. Erste Standards für das Betreuungsprogramm wurden bereits 1922 erarbeitet und stetig weiterentwickelt. Die Idee, Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite zu stellen, fand seit Mitte der 1990er Jahre auch international "Nachahmer".

2007 eröffnete die gemeinnützige GmbH "Big Brothers Big Sisters Deutschland" in Mannheim ihr erstes Regionalbüro, weitere in Stuttgart, München, Frankfurt, Essen und Hamburg folgten. In der Metropolregion gab es zuletzt 200 "Tandems". kaz