Hintergrund

Highlights beim "Heidelberger Frühling 2015". Eine Auswahl:

> Streichquartettfest von 22.-25. Januar in der Alten PH.

> Christian Tetzlaff spielt Beethovens Violinkonzert am 21. März

> Lied.Lab: Vom Volkslied zum Kunstlied am 23. und 30. März sowie am 13. und 20. April

> Avishai Cohen Trio & Stuttgarter Kammerorchester am 25. März

> Ian Bostridge singt Lieder von Schubert am 26. März

> András Schiff mit Schuberts später B-Dur-Sonate am 27. März

> Thomas Hampson singt US-amerikanische Komponisten am 28. März

> Igor Levit und András Schiff erstmals als Klavierduo am 29. März

> Thomas Quasthoff singt Jazz am 1. April in der Stadthalle

> After Work Concerts mit Stipendiaten am 1., 15. und 22. April

> Abschlusskonzert der Lied Akademie am 2. April

> Salomé Kammer singt Lieder von Satie, Weill, Piazzolla am 7. April

> Bundesjugendballett in der HebelHalle von 9.-13. April

> Igor Levit und Freunde: "Standpunkte I-VI" von 6.-11. April

> Igor Levit spielt Bachs "Goldberg-Variationen" am 12. April

> Hanna-Elisabeth Müller singt Berg, Strauss und Mussorgski am 14. April

> Alica Sara Ott und Francesco Tristano spielen "Sacre" am 16. April

> Christina Pluhar spielt Alte Musik am 17. April

> Anna Thalbach und Ensemble mit Liedern und Lyrik am 23. April

> Rafał Blechacz spielt Bach, Beethoven und Chopin am 24. April