VERLOSUNG



Die RNZ verlost zum Start des "Alternativen Frühlings" 3 x 2 "Elektrotickets". Damit kann man folgende Veranstaltungen kostenlos besuchen: Freitag, 28. März, Fritz Kalkbrenner mit Format B in der Halle 01 und Halle 02 sowie "Bakermat" bei den Berliner Nächten am Samstag, 29. März, in der Halle 02. Außerdem kann man vergünstigt besuchen: "Elektro Guzzi", Donnerstag, 3. April, Halle 02 (12 statt 15 Euro), "Walls & Birds", Samstag, 5. April, Halle 01 (6 statt 8 Euro), "Nôze & Band", Donnerstag, 10. April, Halle 02 (15 statt 18 Euro), Talkrunde "Deine Mudder is DJ" mit anschließender Party, Samstag, 12. April, Halle 01 (6 statt 8 Euro). Wer am Sonntag, 9. März, um 15 Uhr unter Telefon 06221 / 5195627 unter den ersten Anrufern ist, gewinnt die Tickets.