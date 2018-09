jola. Am Freitag beginnt ein Festival, das zwei altbekannte Veranstaltungen vereint: Das 12. Junge Theater im Delta und die 31. Heidelberger Schülertheatertage finden in diesem Jahr zusammen statt. Bis zum kommenden Mittwoch wird es an jedem Tag verschiedene Aufführungen, Workshops, Theaterführungen und vieles mehr geben. Einige Höhepunkte im Überblick:

> Für die Kleinen: Spielerisch kleine Choreografien entwickeln, ob mit oder ohne Tanzerfahrung, können Sechs- bis Zehnjährige im Workshop "Tanz I" am Freitag um 15.45 Uhr im Zwinger, Zwingerstraße 3-5. Wohin gehört die "Önf"? Diese Frage wird in dem Stück "Önf. Womit keine Zahl rechnet" behandelt. Aufgeführt wird es am Montag, 22. Mai, im Zwinger 1 und ist geeignet für alle ab sechs Jahren.

> Für die Großen: Wie radikalisieren sich junge Menschen? Das Stück mit dem Arbeitstitel "Überzeugungstäter" begibt sich auf eine Recherche. Die Werkschau wird am Freitag, 19. Mai, um 15.30 Uhr von der Gruppe der Jungen Bürgerbühne Mannheim im Zwinger 1 für alle ab 14 Jahren aufgeführt. Wer sich gerne überraschen lässt und mindestens acht Jahre alt ist, kann der Einladung des "Club der Studierenden" folgen und ebenfalls am Freitag um 17.30 Uhr am "Improabend zum Gucken und Mitmachen" im Zwinger 3 teilnehmen.

> Für alle: Es werden an jedem Tag Theaterführungen zu verschiedenen Themen angeboten. Am Freitag dreht sich etwa um 14.30 Uhr alles um die Technik. Wer dabei sein möchte, muss um 14.30 Uhr im Foyer in der Theaterstraße 10 sein. Außerdem steigt am Samstag, 20. Mai, die Festivalparty ab 18 Uhr im Zwinger 3.

Info: Das ganze Programm gibt es online unter www.theaterheidelberg.de.