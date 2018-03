Danny Richmond ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der 1984 in Chicago geboren ist. Er stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Sein Vater ist die Eishockeylegende Steve Richmond. Zurzeit spielt Danny Richmond in der Verteidigung der Adler Mannheim, bei denen er die Nummer 19 trägt.

Seine Karriere begann in der Saison 2000/2001 beim Team Illinois U 16. Über weitere Stationen und Farmteams kam er in die NHL, wo er unter anderem 49 Spiele bestritt, teils bei den Chicago Blackhawks. Außerdem spielte er insgesamt 480 Mal in der AHL. Von Redbull Salzburg kam er 2013 in die DEL zum EHC Red Bull München, welchen er aber bereits 2014 wieder verließ, um zu den Adlern Mannheim zu wechseln.

Direkt in dieser Saison wurde er mit den Adlern unter der Leitung von Geoff Ward deutscher Meister.