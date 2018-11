Die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben im Verlauf der Kerwe rund 600 Einsatzstunden absolviert und circa 80 Patienten versorgt, sagte der stellvertretende Einsatzleiter, Robin Stockmann. "Wir hatten glücklicherweise keine extremen Verletzungen oder Krankheitsbilder zu behandeln." Das volle Rettungsarsenal sei nie zum Einsatz gekommen: "Der Großteil der Patienten klagte über Schnittverletzungen oder die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums."

Das DRK zeigte erneut in der Stadtkirche Präsenz. Dort hatten die Retter drei Behandlungsplätze eingerichtet, einer davon für intensivmedizinische Fälle. Bei Bedarf rückten die Helfer auch ins Kerwegeschehen vor: "Das Ganze ist als Unterstützung für den Regelrettungsdienst gedacht, der auch per Rettungswagen eingreifen konnte", sagte Stockmann. Daher wurde die provisorische Rettungsstelle in der Stadtkirche oft abends und am frühen Morgen genutzt, wenn die Kerwe die meisten Besucher anzog.

Stockmann zufolge waren an jedem Kerwetag um die 20 Helfer im Einsatz, darunter auch eine Ärztin. Eine positive Entwicklung: Das Alter der alkoholgeschädigten Patienten sei höher als früher, der Jugendschutz funktioniere besser. Der jüngste Alkoholpatient sei bereits 18 Jahre alt gewesen, sagte Stockmann.