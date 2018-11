Hintergrund



(mawe) In der Polizeiverordnung der Stadt Eberbach, die am 1. April 2001 in Kraft getreten ist, ist unter anderem auch die Leinenpflicht innerhalb des Siedlungsbereiches (von Ortsschild zu Ortsschild) geregelt.

§10 Gefahren durch Tiere, (3): Im Siedlungsbereich...sind auf öffentlichen Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine zu führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.

§20 Zulassung von Ausnahmen: Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, so kann die Ordnungspolizeibehörde Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen.