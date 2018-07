Hintergrund

> Die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld ist seit Jahrzehnten ein Zankapfel von Stadt und Universität. Als Regierungspräsidentin Nicolette Kressl Ende Juni den Planfeststellungsbeschluss für das 37,5 Millionen Euro teure Projekt an die Stadt übergab, zeigte sich Oberbürgermeister Eckart Würzner trotzdem zuversichtlich, dass die Ruperto Carola nicht klagen werde. Er hatte sich getäuscht. Fristgerecht legte die Universität Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof ein, die laut Würzner aber keine aufschiebende Wirkung hat. Stadtverwaltung und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hatten mehrmals betont, dass alle Einwendungen der Ruperto Carola im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt worden seien. Doch dem widerspricht die Uni und führt folgende Belege an:

> Nur in Schrittgeschwindigkeit solle die Bahn im Bereich zwischen Kopfklinik und Berliner Straße sowie am Haupteingang des Botanischen Gartens fahren, forderte die Uni - um Erschütterungen zu vermeiden und aus Rücksichtsnahme auf die Besucher. Laut den aktuellen Planungen soll die Tram aber im ersten Abschnitt Tempo 30, im zweiten 50 fahren.

> Keine trennende Wirkung sollte die Trasse nach dem Wunsch der Universität haben. Nun heißt es im Planfeststellungsbeschluss: "Geländer entlang der Bahntrasse sind mit Knieholm auszustatten."

> Das Masse-Feder-System für die Schienenlagerung wird im Bereich des Physikalisch-Chemischen-Instituts und der Geowissenschaften nicht eingesetzt, obwohl von der Ruperto Carola gefordert. So werden die Erschütterungen nicht minimiert.

> Ein Gutachten zum Elektrosmog, das die RNV in Auftrag gegeben hatte, wird angezweifelt. Ein Gegengutachten der Uni wurde von den Planern ignoriert. Der RNV fehle zudem das Gespür für einen Forschungscampus, in dem neue Geräte als Prototypen weiterentwickelt werden und die besonders störungsanfällig seien, ärgert sich die Uni: "Es geht hier nicht um Kaffeemaschinen oder Kühlschränke."

> Der Botanische Garten könnte geschont werden, wenn die Straßenbahntrasse im Hofmeisterweg wenige Meter nach Süden und das Gebäude "Im Neuenheimer Feld 154" abgerissen werde, so die Uni. Trotzdem sehe der Planfeststellungsbeschluss bisher vor, die Trasse durch den Garten zu führen und ihm 1500 bis 5000 Quadratmeter Nutzfläche wegzunehmen. Die Uni ärgert sich, dass nicht untersucht worden sei, ob die alternative Streckenführung mit Mehrkosten verbunden sei. Die Uni glaubt, diese Variante sei weitgehend kostenneutral.

> Das Thema Lärm in der Bauphase werde nicht genügend berücksichtigt, so die Universität. "Die angesprochene Entschädigung in Geld ist für die Universität nicht relevant, da wir die Lehre, insbesondere auch Prüfungen, gewährleisten müssen", schrieb die Hochschule an das Regierungspräsidium.

> Argumente zur Forschungsfreiheit und zur unzureichenden Alternativenprüfung wurden ebenso zurückgewiesen wie der Verweis auf das "Sondergebiet Universität" und ältere städtebauliche Verträge, die durch die Tram verletzt werden. hob