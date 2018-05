Meditationsformen: Viele Wege zum Ich

Es gibt viele verschiedene Formen der Meditation, passive und aktive. Die meisten haben ursprünglich religiöse Wurzeln. Heute nutzen viele Menschen Meditationsübungen in erster Linie, um innere Ruhe zu finden und Stress abzubauen. Einige der Möglichkeiten:

ACHTSAMKEITSMEDITATION: Sie steht im Mittelpunkt eines verbreiteten und wissenschaftlich untermauerten Verfahrens, das der US-Mediziner Jon Kabat-Zinn vor über 30 Jahren zur Stressbewältigung entwickelt hat: der sogenannten Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR). Es geht dabei darum, das Im-Moment-Sein einzuüben und den Wust von Gedanken, Bewertungen oder Gefühlen davonziehen zu lassen. Der Einstieg dazu geschieht meist über eine ATEMMEDITATION, bei der Atemzüge gezählt werden.

MITGEFÜHLSMEDITATION: Hierbei fokussieren die Meditierenden vor allem darauf, ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen mit Wohlwollen zu begegnen.

GEHMEDITATION und YOGA: Nicht nur klassisch im Sitzen, auch in der Bewegung kann meditiert werden. So etwa beim bewussten, langsamen Aufsetzen der Füße beim Gehen, im Tai-Chi oder auch in der sanften Ausführung von Yoga-Übungen.

RELIGIÖSE MEDITATIONEN: Buddhisten, Hindus, Daoisten und auch Christen kennen Meditationsübungen, die die Selbsterforschung um spirituelle und religiöse Komponenten erweitern. So im Zen-Buddhismus, in bestimmten Yoga-Formen oder in christlichen Exerzitien.