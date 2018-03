Wie bekommt man ein Au-pair? Meistens funktioniert das mit Unterstützung einer Au-pair-Agentur. In Deutschland sind vertrauenswürdige und zuverlässige Agenturen durch das RAL-Gütezeichen zertifiziert. Ausländer, die als Au-pair nach Deutschland kommen wollen, bewerben sich bei einer Agentur. Diese lotet aus, wer zu welcher Familie passen könnte. Gastfamilien müssen an die Agentur für die Vermittlung eines Au-pairs eine Gebühr zahlen. Sie beträgt normalerweise zwischen 200 und 1200 Euro.

Was ist, wenn es Probleme gibt? Bei allen Problemen steht die Vermittlungsagentur als Ansprechpartner zur Verfügung. Stellt sich heraus, dass zwischen den Beteiligten die Chemie einfach nicht stimmt und ein harmonisches Miteinander nicht möglich ist, dann bieten viele Agenturen in den ersten vier Wochen Gastfamilien eine kostenlose Neuvermittlung an.