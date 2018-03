Hintergrund

Straußenhaltung ist gesetzlich geregelt. Wer ein oder mehrere Tiere auf seinem Gelände halten will, muss Sachverstand nachweisen. 200 offizielle Straußenhalter zählt man in Deutschland. Dazu könnte die zehnfache Zahl an Haltern kommen, die Strauße ohne Zulassung besitzen. Bei der gesetzlichen Regelung geht es den Gesetzgebern vor allem um die nötige Freifläche für Strauße. 2000 Quadratmeter Fläche sollen einem Hahn und zwei Hennen mindestens zur Verfügung stehen.