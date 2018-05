INFO

> Allgemeine Auskünfte erteilt das Türkische Kultur- und Tourismusbüro, Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin, Telefon 030 214 37 52, www.goturkey.com. Vor Ort hilft die Tourist Info am Ufer der Altstadt, gleich neben den Gewürzbasar, Hoca Pasa Mh., www.istanbul-tourist-information.com.

> Anreise: Von Frankfurt mit Türkish Airlines nach Istanbul, ab 179 Euro retour, www.turkishairlines.com.

> Pauschal reisen: Der türkische Reiseveranstalter Beynar Travel organisiert von der Gruppenreise bis zum Privatguide alles rund um den Aufenthalt in Istanbul sowie die gesamte Türkei, Rumeli Cd. No: 22/2B, Istanbul, Telefon 0090 212 249 64 55, www.beynar.com.

> Übernachten: Im Mövenpick Hotel Istanbul, Büyükdere Caddesi 34330, Telefon 0090 212 319 29 39, moevenpick-hotels.com. Das moderne Hotel verfügt über 249 Zimmer und Suiten, die bequem und sehr schick möbliert sind. Neben dem Gourmetrestaurant AzzuR, der BarAdoX Lounge und dem Schokoladengeschäft hält das Haus ein Fitnesscenter, ein Schwimmbad, mehrere Saunen sowie einen hübschen Spabereich parat. Ein Doppelzimmer ist ab 100 Euro pro Nacht inklusive Frühstück buchbar.

> Essen und Trinken: Sollten Sie Ihre abendliche Bootstour im noblen Bezirk Arnavutköy unterbrechen und fantastisch essen gehen wollen, dann ist das Restaurant Sur Balik zu empfehlen: Mit Traumblick auf Bosporus und allerfeinsten Speisen fühlen Sie sich hier wie ein König, Arnavutkoy Caddesi 52, Telefon 0090 212 257 27 43, www.surbalik.com. Wer leckeren Brunch genießen möchte, ist im Nar Dukkan in Karaköy gut aufgehoben, Alipasa Degirmeni Sok 22, Telefon 0090 212 243 82 01, www.narkdukkan.com.

> Unbedingt machen: Rund 20 historische Türkische Bäder gibt es noch in Istanbul. Empfehlenswert: das Hürrem Sultan Hamami, zwischen Blauer Moschee und Hagia Sophia gelegen, das durch seinen 75 Meter langen Bau aus dem Jahr 1557 besticht, sowie das Tarihi Galatasaray Hamami (Turnacibasi Sok. 24, Telefon 0090 212 252 42 42 – für Männer, 0090 212 249 43 42 für Frauen, www.galatasarayhamami.com).