Das Investitionsprogramm 2015: Für junge Familien wird das Baugebiet "Lindig" sowie in Altheim das Baugebiet "Gütleinsäcker" weiter erschlossen. Eine Vielzahl von Interessenten liegen vor. In die gleiche Richtung geht auch die energetische Sanierung des Kindergartens Glashofen. Die dringende Aufrüstung der Kanalisation im Industriegebiet "Barnholz" und die Straßenherstellung zum neuen Eingang des Braun-Werks steht genauso auf der Agenda wie die aus wasserrechtlichen Notwendigkeiten erforderliche Verlegung des Brügelgrabens in Altheim oder die endgültige Herstellung des Regenüberlaufbeckens 12 in der Marsbachstraße.

In Gottersdorf wird die Weiherstraße als letzte Maßnahme der Flurneuordnung hergestellt. Gleiches gilt für weitere Maßnahmen der Flurneuordnung in Wettersdorf, deren Abschluss für 2016 endgültig geplant ist. Dazu kommen noch eine Vielzahl anderer und kleinerer Maßnahmen.

Mittelfristige Zukunftsprojekte: die öffentlichen Gebäude wie das historische Rathaus, das Schloss, aber vor die Nibelungenhalle bedürfen dringend der Sanierung. Sowohl Brandschutzgründe, als auch energetische Notwendigkeiten zwingen die Stadt, mehrere Millionen Euro vorzuhalten, um die Maßnahmen umzusetzen. Sowohl die finanzielle, aber auch die sachliche Umsetzung muss genau abgewogen und vorbereitet werden. "Ein Schnellschuss am Bedarf vorbei und ohne Rücksicht auf die Nutzer dieser Infrastruktureinrichtungen können wir uns nicht leisten", steht als Leitmotiv des Handelns ganz oben.

Das Stadtentwicklungskonzept und die Umsetzung stehen als wichtige Aufgabenfelder obenan. Dazu gehört auch die Genehmigung des neuen Sanierungsgebiet "Obere Vorstadtstraße / Schmalgasse / Sandgasse" mit einer eventuellen Erweiterung um das Areal "Rose". Gleiches gilt für die weitere Verwirklichung des Abwasserentwicklungskonzeptes. (wg)