Anders als in anderen Ländern, in denen die Berufsbezeichnung geschützt ist, kann sich in Deutschland grundsätzlich jeder Journalist oder Redakteur nennen. Und viele tun es auch, weil sie vielleicht mal einen Artikel verfasst und diesen an die Zeitung geschickt oder online gestellt haben. Oder sie versuchen sich im Internet als Blogger und geben sich, weil sie die eigenen Online-Seiten bearbeiten, selbst die Berufsbezeichnung "Redakteur". In Zeitungen sind dagegen vorrangig ausgebildete Redakteure beschäftigt, auch in den Onlineredaktionen. Sie haben Journalistenschulen besucht oder journalistische Studiengänge an einer Universität absolviert. Oder sie sind den klassischen Weg gegangen und haben ein zweijähriges Volontariat (Ausbildung zum Redakteur) gemacht. Viele haben davor bereits ein Fachstudium oder eine andere Berufsausbildung abgeschlossen. Beim tarifvertraglich geregelten Volontariat ist der Volontär in verschiedenen Ressorts tätig und lernt so den ganzen Ablauf. Dazu kommen überbetriebliche Kurse und Seminare an Akademien. Es gibt also durchaus Unterschiede zwischen Journalisten und Journalisten. (mawe)