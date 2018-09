Schriesheim. (cab) Auf Anfrage der RNZ äußerte sich die Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, zum Gemeinderatsbeschluss für die Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet: "Herr Landrat Dallinger freut sich sehr, dass der Gemeinderat der Stadt Schriesheim und die Bürgerinnen und Bürger diese große gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit dem Rhein-Neckar-Kreis als zuständige Untere Flüchtlingsaufnahmebehörde zusammen angehen wollen." Dallinger danke insbesondere Bürgermeister Hansjörg Höfer, der sich persönlich stark eingesetzt habe: "Wir werden alles dafür tun, die Unterbringung der Asyl suchenden Menschen in Schriesheim für die Bevölkerung so erträglich wie möglich zu gestalten", versprach Hartmann.

Und so geht es jetzt weiter: Das Baurechtsamt des Kreises wird nach Eingang der offiziellen Stellungnahme der Stadt den Bauantrag abschließend prüfen und die Baugenehmigung erteilen. Hartmann ging davon aus, dass das "recht kurzfristig" geschieht. Da das Objekt in der Carl-Benz-Straße 23 noch umgebaut werden muss, werde die Unterkunft frühestens am 1. September für die Belegung zur Verfügung stehen. Die Kreissprecherin wiederholte, wie dringend das Landratsamt auf die Unterkunft angewiesen sei.

Auch zur Kritik an den Zuständen im Kleinen Mönch 5, wo 25 Syrer untergebracht sind, nahm Hartmann Stellung: "Die Situation dort ist uns bekannt. Unsere Sozialarbeiter sind gemeinsam mit den Ehrenamtlichen vor Ort dabei, für ein nachbarschaftsverträgliches Verhalten der Flüchtlinge und Asylbewerber zu sorgen." Ebenso seien die Nachbarn informiert, dass sie bei massiven Störungen in den späten Abend- und Nachtstunden die Polizei anrufen können. Diese sei eingebunden und "sensibilisiert", so Hartmann.