> Vincenz Czerny wurde am 19. November 1842 in Trautenau (Böhmen) geboren. Er studierte Medizin in Prag und Wien und habilitierte sich für Innere Medizin. Nach einer weiteren Habilitation in Chirurgie folgte Czerny einem Ruf an die Universität Freiburg. 1877 übernahm er den Lehrstuhl für Chirurgie in Heidelberg sowie die Leitung der Chirurgischen Klinik. Czerny entwickelte hier die ersten Formen der Vollnarkose und forschte intensiv über Asepsis. Mit seinem experimentellen Programm entwickelte er chirurgische Operationsmethoden weiter, so an Speiseröhre, Magen und Urogenitaltrakt sowie gynäkologisch-operative Eingriffe in der Frauenheilkunde.