> Umsatz: 59,8 Millionen Euro (2014: 59,3 Millionen Euro).

> Jahresüberschuss: 3,9 Millionen Euro (2,4 Millionen Euro).

> Gewinnausschüttung an die Stadt: 1,7 Millionen Euro (Verlust aus Hallenbad und Busbetrieb ist angerechnet!).

> Umsatz nach Sparten: Wärme: 1,6 Millionen Euro (plus 21 Prozent, unter anderem wegen neuer Anschlüsse im Baugebiet Lützelsachsen Ebene); Hallenbad Weinheim: 0,3 Millionen Euro (plus zehn Prozent); Gas: 14,8 Millionen Euro (plus fünf Prozent, der Winter 2014/15 war kälter als in den Jahren 2013/14); Wasser: 5,5 Millionen Euro (leichtes Plus von 2,2 Prozent); Strom: 37,7 Millionen Euro (minus 1,6 Prozent, die sich unter anderem aus den verstärkten Effizienzbemühungen der Verbraucher ergeben).

> Mitarbeiter: 130 (acht Auszubildende, zwölf Menschen mit Behinderungen).

> Beteiligungen: KomKo Wind GmbH, Solarpark Königsbronn GmbH.

> Vertriebsgesellschaft Urbania: Umsatz 4,7 Millionen Euro. web