Die Schneckenzucht ist in Deutschland eine Nische. Nach Einschätzung des Verbandes für artgerechte Schneckenzucht in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gibt es hierzulande lediglich 25 Züchter. Gemeinsam erzeugen sie im Jahr geschätzt zehn Tonnen Schnecken. Seit 2005 stehen Weinbergschnecken unter Naturschutz. Das heißt, dass sie in freier Natur nicht mehr gesammelt werden dürfen. Die einheimische Weinbergschnecke Helix pomatia gilt zwar als die beste Schnecke, eignet sich aber eigentlich nicht so gut für eine Aufzucht in Gefangenschaft. Besser ist nach Angaben des Schneckenzuchtverbands die aus dem Mittelmeerraum stammende gefleckte Weinbergschnecke Helix aspersa. Neben dem für die Schneckenzucht idealen Grünfutter wird oft noch spezielles Schneckenkraftfutter aus Mehl, Stärke, gemahlenen Hülsenfrüchten, Vitaminen und Spurenelementen gefüttert. Weinbergschnecken wurden als Delikatesse schon in prähistorischer Zeit gesammelt. Im Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert wurden die Tiere häufig von Mönchen in den damaligen Klostergärten gehalten. dpa