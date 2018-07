Schwetzinger Panzerwald

Der Hirschackerwald war der frühere Schwetzinger Stadtwald, den die Stadt Schwetzingen 1938 an die Wehrmacht verkaufte.

> Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hirschackerwald als Standortübungsplatz für die in Heidelberg und Schwetzingen stationierten US-Truppen genutzt.

> Rund ein Jahr lang war in den Tompkins Barracks ein amerikanisches Panzerregiment stationiert, das sich in den wüstenartigen Sanddünen des Hirschackerwalds und des angrenzenden Mannheimer Dossenwalds auf den sogenannten Wüstenfeldzug vorbereitete.

> Nach Abzug der US-Army von den Standorten in Heidelberg und Schwetzingen wurde der Hirschackerwald als militärische Übungsfläche aufgegeben und aufgrund seines Naturschutzwerts in das Nationale Naturerbe übertragen.

Stiftung Nationales Naturerbe

> Bereits 1911 kaufte der Naturschutzbund die ersten naturschutzfachlich wertvollen Flächen, um ihren Erhalt für die Nachwelt zu sichern. "Als Eigentümer können wir die Perlen der Natur für diese und kommende Generationen am besten erhalten", sagt Christian Unselt, Vorsitzender der Nabu-Stiftung.

> Heute schafft und erhält die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe durch Kauf und Unterhalt solcher Flächen einzigartige Naturparadiese in Deutschland. Mit der Wiedervereinigung setzte die größte Privatisierungswelle des Bundes aus dem zuvor volkseigenen Vermögen der DDR sowie ehemaligen Militärflächen ein.

> Im Nationalen Naturerbe werden solche Naturoasen an Naturschutzstiftungen oder die Bundesländer übertragen und geschützt. Der Nabu besitzt aktuell in 265 Gebieten insgesamt 16 800 Hektar.

> www.Naturerbe.de