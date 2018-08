> Auf dem früheren Ortho-Gelände in Neckargemünd sollen Unternehmen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Dienstleistung, Beratung, Handwerk, Biotechnologie und Informationsverarbeitung sowie verarbeitende Betriebe angesiedelt werden. Man wolle nicht nur Büros und Labore, sondern auch "handfeste Tätigkeiten", erklärte Daniel Rappoldt von "Zapf Projekte" im Gemeinderat (siehe weitere Artikel). Eine industrielle Nutzung sei in den zweigeschossigen Gebäuden aber ausgeschlossen. Angesprochen werden sollen auch junge Unternehmen, die noch wachsen wollen. "Neckargemünd kann von der Nähe zu Heidelberg als Wissenschaftsstandort profitieren", meinte Rappoldt. Im Heidelberger Technologiepark hätten sich 90 Unternehmen angesiedelt, die Bahnstadt locke neue Betriebe. "Wir wollen uns ein Stück vom Kuchen abschneiden." Das Ortho-Gelände habe eine sehr gute Verkehrsanbindung und sei auch gut mit Bus und Bahn sowie dem Fahrrad zu erreichen, zählte Rappoldt die Vorteile auf. Zahlreiche Parkplätze seien vorhanden. Zudem bestehe eine sehr gute IT-Infrastruktur in beiden Gebäuden. Die weißen Gebäude hätten ein positives Image, seien "zentral gelegen und doch im Grünen". Es sei eines der wenigen Areale in Neckargemünd für Gewerbeflächen. cm