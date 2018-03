Viel zu erleben gibt es beim 1. Eberbacher Naturparkmarkt am 17. April, von 11 bis 17 Uhr: Große und kleine Besucher können dabei zum Beispiel Spezialisten beim Motorsägenschnitzen oder bei der Sandsteinbearbeitung zuschauen. Der Spinnzirkel Eberbach führt das Spinnen mit dem Spinnrad vor. Imker laden zum Herstellen von Bienenwachskerzen ein, ein Drechsler leitet zum Bau des eigenen Holzschemels an. Eine Seifenmanufaktur bietet die Herstellung von Seife im Filzmantel an, Jäger starten den ganzen Tag über Mitmachaktionen zu Wald, Wild, Jagd und Natur. Und das Naturparkzentrum in der Kellereistraße gewährt mit Erlebnisausstellung und Wildtierdiorama spannende Einblicke in Flora und Fauna der Region. (bnc)