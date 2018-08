> Die Krebsbachtalbahn fährt vom 1. Mai bis 16. Oktober immer an Sonn- und Feiertagen, an jedem zweiten und vierten Mittwoch im September sowie am 23. Oktober zwischen Neckarbischofsheim-Nord und Hüffenhardt. In Neckarbischofsheim-Nord sind die Anschlüsse auf die S-Bahn abgestimmt. Im Beiwagen des "Roten Flitzers" ist Platz, um Fahrräder mitzunehmen. Die Krebsbachtalbahn ist ein Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und kann mit allen gültigen Fahrausweisen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) genutzt werden. Auch die "Karte ab 60", das "Maxx-", das Job- und das Rhein-Neckar-Ticket werden akzeptiert. Eine einfache Fahrt kostet vier Euro, es gibt aber auch Tageskarten für bis zu fünf Personen. Mit dieser Tageskarte können (Groß-) Eltern beliebig viele (Enkel-) Kinder bis einschließlich 14 Jahren kostenlos mitnehmen.