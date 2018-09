Gerhard Kleinböck (SPD): "Ergebnis ist sehr frustrierend"

Ein derart niederschmetterndes Ergebnis für die SPD hatte Gerhard Kleinböck nicht erwartet. Sehr frustrierend seien die über zehn Prozentpunkte Verlust gegenüber 2011: "Ich bin vom Ausgang der Wahl schlicht und ergreifend enttäuscht." Die SPD habe es nicht geschafft, ihren Anteil am Erfolg der Landesregierung zur Geltung zu bringen. "Wir hatten in Stuttgart Schlüsselressorts, es ist aber nicht gelungen, unsere Erfolge in Prozentpunkte umzusetzen." Seine große Sorge sei nun, "wie es im Landtag eine vernünftige Arbeit geben kann". Bei Redaktionsschluss wusste Kleinböck nicht, ob er noch einmal ins Parlament einzieht. Sollte er es nicht mehr schaffen, bleibt der 63-Jährige das, was er die ganze Zeit über sowieso schon war: Berufsschulleiter in Darmstadt. mwg