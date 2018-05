Die neue Flüchtlingsunterkunft in Handschuhsheim auf dem Eckgrundstück der Straßen Im Weiher und Fritz-Frey-Straße wird aus drei Gebäuden - zwei dreistöckigen und einem zweistöckigen - bestehen, die durch einen Laubengang verbunden sind. Im Innenhof entstehen ein Spielbereich für Kinder und ein Aufenthaltsort mit Bänken für Erwachsene. In den Gebäuden wird es fünf Dreizimmer- und neun Zweizimmerwohnungen für insgesamt 66 Menschen in der sogenannten Anschlussunterbringung geben.

Die Montage des ersten Gebäudes ist für Mitte April vorgesehen, im Juni können die Bewohner einziehen. Vor Ort werden ein Sozialarbeiter und ein Hausmeister beschäftigt sein. Im Erdgeschoss sind ein Servicebereich, ein Betreuerbüro und ein Schulungsraum geplant. Die Gebäude haben ein Flachdach und setzen sich aus vorgefertigten Holzmodulen zusammen, die direkt vor Ort blockweise montiert werden. Die Fassade besteht aus Siebdruckplatten.

Das Grundstück, das sich in Privatbesitz befindet, wird von der Stadt für zehn Jahre gepachtet. Der Pachtpreis bewegt sich laut Stadt "in einem marktüblichen Rahmen", die Baukosten für die Unterkunft betragen rund 2,6 Millionen Euro, wovon das Land Baden-Württemberg 25 Prozent übernimmt. Die Stadt hat also Kosten von ungefähr zwei Millionen Euro. rie